Kamyonla yılan öldürmek isterken otomobile çarptı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, özel idareye ait kamyonun şoförü, üzerinden geçmeye çalıştığı yılanı öldürmek için geri manevra yaparken otomobile çarptı. Kazadan otomobildekiler ve kamyon şoförü yara almadan kurtuldu.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Kadirli Akarca karayolunda meydana geldi. İddiaya göre 80 AS 479 plakalı ismi öğrenilemeyen kamyon şoförü, yolda gördüğü yılanı öldürmek için geri menavra yaptı. Geriye doğru ilerleyen kamyon, aynı yönden gelen E.B. yönetimindeki 80 AH 138 plakalı otomobile çarptı. Otomobilde yolculuk yapan A.B. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Otomobil sürücüsü E.B. yaralanmadıklarını ancak büyük bir kaza atlattıklarını söyledi. Kamyonun bir anda geri manevra yapmaya başladığını anlatan E.B., "Korna çalmamıza ve bağırmamıza rağmen kamyon otomobili altına aldı" dedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, öldürülmek istenen yılanın ise kaçtığı öğrenildi..



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