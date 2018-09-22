Kamyonet, emniyet şeridinde duran hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesi TEM Otoyolu'nda, kamyonetin emniyet şeridinde duran hafif ticari araca çarpması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Vedat Yıldırım yönetimindeki 05 DH 597 plakalı kamyonet, emniyet şeridinde duran Raslan Raslan yönetimindeki 06 MK 633 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Raslan Raslan ile aynı araçta bulunan Nidar Alshami (3), Revan Alshami (19) ve Ammar Aslhami (25) ile kamyonet sürücüsü Vedat Yıldırım yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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