BURSA'nın İnegöl ilçesinde eşyalarla yüklü kamyonetin arkasında ayakta tehlikeye aldırmadan yolculuk yapan iki kişi, başka aracın içindekilerce kamerayla görüntülendi.
Bursa- Ankara yolu üzerinden İnegöl ilçesine giden ev eşyası yüklü kamyonetin arkasında ayakta yolculuk yapan iki kişi, görenleri şaşırttı. Kilometrelerce süren tehlikeli yolculuk, yürekleri ağza getirdi.
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Kamyonet arkasında tehlikeye aldırmadan yolculuk yaptılar
BURSA'nın İnegöl ilçesinde eşyalarla yüklü kamyonetin arkasında ayakta tehlikeye aldırmadan yolculuk yapan iki kişi, başka aracın içindekilerce kamerayla görüntülendi. Bursa- Ankara yolu üzerinden İnegöl ilçesine giden ev eşyası...
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