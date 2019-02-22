Kamyona çarpan TIR sürücüsü öldü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () – DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda taş yüklü kamyona çarpan TIR sürücüsü Ahmet Köse (58) sıkıştığı şoför kabininde hayatını kaybetti.

Kaza saat 03.00 sıralarında, TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Ahmet Köse (56) idaresindeki 06 FZ 6788 plakalı TIR önünde gitmekte olan Atilla Çürük (48) idaresindeki 06 R 7489 plakalı taş yüklü kamyona arkadan çarptı. TIR sürücüsü Ahmet Köse çarpmanın etkisiyle hasar gören aracın şoför kabininde sıkıştı. Ahmet Köse itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılırken, 112 Acil ekibi hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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