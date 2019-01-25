Kamyon sepetli motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), () - MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı ileri sürülen kamyonun çarptığı sepetli motosikletteki 1 kişi öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Buldan- Alaşehir karayolu Buldan rampası 20'nci kilometresinde meydana geldi. Buldan'dan Sarıgöl yönüne giden İbrahim Akyüzoğlu'nun (56) kullandığı 20 SS 149 plakalı sepetli motosiklete, S.B. (37) yönetimindeki 35 DP 908 plakalı kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Akyüzoğlu, olay yerinde yaşamını yitirirken, motosikletin sepetinde yolculuk yaptıkları belirlenen Selda Y. (31) ve Feride E. (7) yaralandı. Ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralı tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kamyon şoförü S.B., gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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