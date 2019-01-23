Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

AMASYA’nın Suluova ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, bugün ilçenin Yüzbey köyü mevkiinde meydana geldi. Taş ocağı girişi yol ayrımında 06 FB 1552 plakalı kamyon ile Erdal Apaydın yönetimindeki 06 FZ 7262 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Erdal, Filiz, Sabahat ve Erkan Apaydın ile kimliği tespit edilemeyen 2 Afganistan uyruklu kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.