TUTUKLANDILAR
Kayseri'de merdiven dayayarak girdikleri evden 270 tespih, 25 yüzük, 6 bin 500 TL ve av tüfeği çalan Emrah B. (32), Bülent G. (41) ve Ferhat G. (34) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
FOTOĞRAFLI
Kameradaki merdivenli hırsızlığın şüphelileri yakalandı (2)
TUTUKLANDILAR Kayseri'de merdiven dayayarak girdikleri evden 270 tespih, 25 yüzük, 6 bin 500 TL ve av tüfeği çalan Emrah B. (32), Bülent G. (41) ve Ferhat G. (34) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. FOTOĞRAFLI
TUTUKLANDILAR
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