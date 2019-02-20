Kameradaki merdivenli hırsızlığın şüphelileri yakalandı (2)

TUTUKLANDILAR Kayseri'de merdiven dayayarak girdikleri evden 270 tespih, 25 yüzük, 6 bin 500 TL ve av tüfeği çalan Emrah B. (32), Bülent G. (41) ve Ferhat G. (34) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. FOTOĞRAFLI