Kalp hastası liseli Adil, kalp krizinden öldü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle kalp piliyle hayatını sürdüren lise öğrencisi Adil Ulaş Kasap (16), geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.Manavgat'ta Kasap ailesinin çocukları, Iraz Düriye Duran Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Adil Ulaş Kasap, önceki gün saat 20.30 sıralarında rahatsızlandı. Ailesinin çağırdığı sağlık ekipleri, Adil Ulaş Kasap'ın kalbinin durduğunu tespit etti. Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Adil Ulaş Kasap, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan ve kalp piliyle yaşayan Adil Ulaş Kasap'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi. Adil Ulaş Kasap'ın cenazesi dün Kavaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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