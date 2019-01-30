Kalbi duran hasta için zamanla yarıştılar

DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde evinde düşme sonucu kalbi duran ve kaldırıldığı Kocaköy Devlet Hastanesi'nde tekrar hayata döndürülen Ahmet Yıldız (79) ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Kocaköy ilçesinde dün öğle saatlerinde Ahmet Yıldız evinde düşme sonucu fenalaştı. Bu esnada kalbi duran Ahmet Yıldız'ın yakınları sağlık ekiplerini aradı. Eve gelen sağlık görevlilerince Kocaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve tadeviye alınan Yıldız'ın kalbi doktorların müdahalesiyle tekrar çalıştırıldı. Zamanla yarışan doktorlar Yıldız'ın tam donanımlı bir hastaneye sevk edilmesi için hava ambulansı talebinde bulundu. Bunun üzerine Diyarbakır Sağlık İl Müdürlüğü'nce Kocaköy ilçesine ambulans helikopter sevk edildi. Kocaköy İlçe Jandarma Komutanlığı heliport alanına gelen hava ambulansıyla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen Yıldız'ın tedavisine burada devam edildi.

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