Kahvedeki jeneratöre saklanmış uyuşturucu ele geçirildi

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), ()- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde polisin baskın yaptığı kahvede jeneratör içine saklanmış satışa hazır 10 fişek 'skunk' ile 32 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde kahvede uyuşturucu satışı yapıldığını ihbarı üzerine harekete geçti. Polis kahveye müşteri gibi girdi. Bir süre sonra F.N.’yi uyuşturucu satışı yaparken suçüstü yakaladı. Jeneratör içinde yapılan aramada çorabın içine gizlenmiş satışa hazır 10 fişek 'skunk' adlı uyuşturucu madde ve 32 uyuşturucu hap ele geçirdi. Şüpheli F.N. gözaltına alındı.

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