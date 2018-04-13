Kahveci cinayeti sanıkları: Bayıldığını zannettik, arabayla dolaştırdık

BURSA’da birlikte gezdikleri kahve sahibi Mustafa Durgut’u (43) döverek öldürdükleri iddiasıyla tutuklu bulunan Fatih Kolomoç (24) ve İsmail Tuğrul (25) ile tutuksuz sanık Şenol Tuğrul (52), hâkim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklar Kolomoç ile Tuğrul, başına yumruklarla vurdukları Durgut'un otomobilden düştüğünü öne sürerek, "Yerde öylece kaldı. Bayıldığını zannettik, arabaya alıp dolaştırdık, sonra ambulansı aradık” dedi. Savcılık iddianamesinde ise sanıkların, Mustafa Durgut’u yaralı halde araçla 17 kilometre dolaştırdıktan sonra 112 Acil Servis’e haber verdikleri belirtildi.

Merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi Aziziye Sokak Dedeler mevkiinde geçen yıl Kasım ayında meydana gelen olayda, kahve işleten Mustafa Durgut; arkadaşları İsmail Tuğrul ve Fatih Kolomoç ile birlikte otomobile binerek gezmeye çıktı. Dedeler mevkiinde durup sohbete başlayan 3 kişi arasında bir süre sonra tartışma çıktı. İsmail Tuğrul, cami derneğinin kıraathanesini işleten babası Şenol Tuğrul ile Durgut arasındaki dargınlık konusunu açınca tartışma küfürleşme yüzünden büyüyerek kavgaya dönüştü. İsmail Tuğrul ile Fatih Kolomoç, iddiaya göre, kavga sırasında Mustafa Durgut’un kafasını yumrukladı. Aldığı darbelerle araçtan yere düşen Durgut bilincini yitirdi. Tuğrul ve Kolomoç, kendine gelemeyen yaralı Mustafa Durgut’u aracın ön koltuğuna yatırıp 17 kilometre dolaştırdı, olaydan yaklaşık yarım saat sonra da 112 Acil Servis’e haber verdi. Ağır yaralı Durgut hastaneye götürülürken iki şüpheli de aynı hastaneye gitti. Sedyede muayene için bekletilen Mustafa Durgut’a saldırıp istismar suçlamasında bulunan Fatih Kolomoç ve İsmail Tuğrul, hastane polisine ifade verip ayrıldı. Durgut ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mustafa Durgut'un ölümü üzerine İsmail Tuğrul ile Fatih Kolomoç, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde haklarında ‘Kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar Fatih Kolomoç ve İsmail Tuğrul ile ‘Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan tutuksuz sanık Şenol Tuğrul, ilk kez hâkim karşısına çıktı.

Duruşmada ifade veren İsmail Tuğrul, “Mustafa Durgut ve Fatih ile çay içip sohbet ederken, Mustafa ağabey, ‘Masraflar benden, akşam birlikte dışarıya çıkalım’ teklifinde bulundu. Otomobille giderek alkol aldık. Bu arada Fatih, Mustafa’nın telefonundan iki farklı numarayı aradı, kızların gelmeyeceğini söyledi. Fatih ile birlikte viski içiyorduk. Benzinliğe geldiğimizde Mustafa, ‘Kızlar yok, siz bu kadarlık adamsınız, ben size alkol parası veririm, siz de oynarsınız, bu gece idare edeceğiz’ dedi. Daha sonra babam da yanımıza geldi. Çok geçmeden aramızda tartışma çıktı. Fatih, Mustafa’ya vurdu. Ben de Mustafa’ya yumrukla vurmaya başladım. Kafasını cama yaslamıştı. Kendisini arabadan mı attı, yoksa kapı mı açıldı bilmiyorum. Bir anda yok oluverdi. Arabadan indik. Ağzından tuhaf sesler geliyordu. Öldürme kastım yoktu. Ambulansı kim, ne zaman aradı bilmiyorum. Alkollüydüm. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. O gece orada bulunduğum için utanç duyuyorum. Pişmanım” dedi.

Olay günü kendi aralarında eğlence için plan yaptıklarını söyleyen Fatih Kolomoç ise şunları söyledi:

“İsmail’in anlattığı gibi, Mustafa ağabey, ‘Bursa’nın neresine gidersek gidelim hesaplar benden’ dedi. Mustafa ağabeyin arabasına bindik. Telefonla görüştüğümüz kızlar geç olduğu için gelmeyeceklerini söylediler. Ovaakça’ya geri dönüyorduk. İsmail ‘Başka yere gidelim’ dedi. Arabada İsmail, ‘Ağabey, babamla sen konuşmuyorsunuz, aranızda ne var?’ dedi. O da ‘Babanla aramızda bir şey yok’ dedi. İsmail babasına telefon etti. Ovaakça’da Şenol Tuğrul ağabeyi arabaya aldık. Otobana doğru gittik. Patika yolda aracı durdurduk. Aşağıya inince İsmail, Mustafa Durgut’un kafasını kolunun arasına alıp vurmaya başladı. Babası ‘Oğlum vurma’ deyince, arasından fırlayıp Mustafa’nın sol gözünün üzerine yumruk attı. Yere düşünce kafası çarptı. İsmail, ‘Bayılmış numarası yapıyor’ dedi. Babası yanımızdan gitti. Mustafa’yı arabanın ön koltuğuna yatırdık. Hastaneye götürmemiz gerektiğini söyledim, İsmail ise bayıldığını söyledi. Daha sonra ambulansı aradık. Hastaneye götürüldü. Mustafa ağabeyin bize cinsel eylemi olmamıştır.”

Tutuksuz sanık Şenol Tuğrul da “Telefonla görüştüğümde Mustafa’nın iyi olduğunu söylemişlerdi. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı eksik evrakların tamamlanması için erteledi.



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