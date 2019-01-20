Kahta’da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), ()- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde sünücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza öğleden sonra Atatürk Barajı yakınında meydana geldi. İlçesinden Atatürk Barajı yönüne giden Rıfat Arslan (45) yönetimindeki 48 TD 399 plakalı otomobil, baraj yakınındaki virajda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Taklalar atarak çamura saplanıp durabilen otomobilin sürücüsü Arslan ile araçta bulunan Hekim Polat (21) ve Faruk Arslan (19) yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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