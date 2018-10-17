Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 24 yaralı (5)

CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Sami Demir, Selahattin Turan, Ahmet Karakuş, Hüseyin Hint, Şengül Uysal, Doğancan Türk ve Bilgin Demir'in Göksun Devlet Hastanesi'ndeki otopsileri tamamlandıktan sonra yakınlarına teslim edildi. Uzman Onbaşı Doğancan Türk ve ile er Selahattin Turan’ın cenazeleri Samsun’a, polis memuru Ahmet Karakuş’un cenazesi Ordu’ya, Sami Demir’in cenazesi Kırşehir’e, Hüseyin Hint, Şengül Uysal ve Bilgin Demir’in cenazeleri ise Çorum'a gönderildi.

'95 GÜN SONRA YANINDAYIM' DEDİKTEN 24 SAAT SONRA CENAZESİNİ ALDIM

Kazada yaşamını yitirenlerden Selahattin Tura, vatani görevini yaparken çiftçi ailesine yardım etmek için izin aldığı ortaya çıktı. Torununun cenazesini almak için Göksun'a gelen Selahattin Turan'ın ismi öğrenilemeyen dedesi, torununu izin bittikten sonra görev yaptığı Gaziantep'e gitmek için otobüse kendisinin bindirdiğini belirterek, "4 numaralı koltuğa oturttum. Giderken '95 gün sonra yanındayım dede' demişti. 24 saat sonra cenazesini aldım" diye konuştu. Turan, hastanede yapılan törenin ardından Türk barağına sarılı tabutla memleketine gönderildi.

KIZINI ZİYARET EDİP ŞIRNAK'A GİDECEKTİ

Polis memuru Ahmet Karakuş'un ise 20 gün önce babasını kaybettiği belirtildi. Kahramanmaraş'ta görev yapan öğretmen kızını ziyaret edip görev yeri olan Şırnak'ın İdil ilçesine gitmek için bindiği otobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Karakuş'un Türk bayrağına sarılı naaşı memleketi Ordu'ya gönderildi.

DOKTOR OLACAKTI

Kazada yaşamını yitirenlerden Bilgin Demir'in hayali ise doktor olmaktı. Girdiği sınavda Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Demir, bindiği otobüsün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Gece otogarda oğullarını otobüse bindirerek Gaziantep'e uğurlayan lise öğretmeni baba Ali İhsan Demir ile ilkokul öğretmeni Zehra Salmanpakoğulları Demir, acı haberle yıkıldı.

BABASININ İZİNDEN GİDECEKTİ

Kazada yaşamını yitirenlerden Piyade Uzman Onbaşı Doğancan Türk ise bu TSK'ya bu yıl katıldı. İzin dönüşü görev yeri olan Kilis'e gitmek isterken kazada yaşamını yitiren Doğancan Türk'ün, Türk bayrağına sarılı cenazesini, emekli uzman çavuş babası aldı.



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