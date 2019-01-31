Kahramanmaraş'ta heyelan nedeniyle 3 ev boşaltılıyor

KAHRAMANMARAŞ'ta kent merkezinde aşırı yağıştan oluşan heyelan nedeniyle belediye ekipleri, riskli konumda olan 3 evin boşaltılmasına karar verdi.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Şekerdere Caddesi'nde yol kenarında daha önce meydana gelen küçük çaplı heyelanlar nedeniyle önlem almak amacıyla duvar inşasına başladı. İnşa devam ederken akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle aynı bölgede tekrar heyelan meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, Fen İşleri Daire Başkanı Onur Erdi de olay yerine giderek incelemelerde bulundu.İnceleme sırasında bazı mahalle sakinleri evlerinde kayma riski olduğunu söyledi. Yapılan tetkiklerde sokaktaki 3 evin risk altında olduğu belirlenerek boşaltılmasına karar verildi. Onur Erdi, bölgede 6 aydır heyelanlar yaşandığını belirterek, “Heyelanlar nedeniyle istinat duvarı yapma kararı aldık. Bunun gerçekleştirmek için çalışma yapıyoruz ama 6 aydır devam eden akmalar ve yoğun yağışlar sebebiyle zemin sularının artışıyla birlikte akmalar devam ettiği için vatandaşları 3-4 gün başka yerde misafir edeceğiz. İstinat duvarı çalışmamızdan sonra kaya örgülü duvar yaparak vatandaşların güvenliğini sağlayacağız inşallah" diye konuştu.

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