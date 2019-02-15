ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILAR
Kahramanmaraş merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 kişiden 18'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüphelinin işlemlerinin ise Ankara'da sürdüğü belirtildi.
Kahramanmaraş'ta 19 FETÖ şüphelisi adliyede (2)
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILAR Kahramanmaraş merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 kişiden 18'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüphelinin işlemlerinin...
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILAR
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