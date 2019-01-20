YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Kadirli ilçesine bağlı Karaküçük Mahallesi’ndeki makilik alanda, saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itafiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken yangında 2 hektar alanın kül olduğu öğrenildi.
Kadirli'de makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı (2)
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Kadirli ilçesine bağlı Karaküçük Mahallesi’ndeki makilik alanda, saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itafiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları...
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
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