Kadınları fuhşa zorlayan çeteye özel harekatlı operasyon

FUHUŞ PAZARLIĞI KAMERADA

Kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınları tuzaklarına düşürüp zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 8 kişinin yakalanmasının ardından, operasyona ait görüntüler de ortaya çıktı.

Ekiplerin 3 ay boyunca otoyolda fuhuş yapan kadınları adım adım izlediği öğrenildi. Kaydedilen görüntülerde ise yol kenarına park eden TIR sürücülerinin, araçları park ederek sıraya girmesi dikkat çekti. Yoldan geçen araçlara el sallayarak durmalarını söyleyen kadınlar ise anlaştıkları kişilerle oradan ayrıldı.

Gözaltına alınan 22 kadının ise sorguları sürüyor.



Haber24

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2018, 15:27