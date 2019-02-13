Kadınlara cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gözaltına alındı

İZMİT'te sokakta yaklaştığı kadınlara cinsel organını gösterdiği iddia edilen M.K. (29), polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Yaklaşık 1 yıldır aranan şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenilen M.K.'nin, kent merkezinde hava karardıktan sonra yaklaştığı kadınlara cinsel organını gösterdiği iddia edildi. Kadınların şikayeti üzerine polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis tarafından yaklaşık 1 yıldır aranan M.K.'nin, bir kadına cinsel organını gösterdiği sırada cep telefonuyla fotoğrafı çekildi. Çevredeki bir kişi tarafından çekilen fotoğraf polise ulaştırıldı. Fotoğrafı inceleyen polis, yaptığı çalışma sonucu M.K.'yi Kuruçeşme Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan M.K. ifadesinde, psikolojik sorunları nedeniyle kendisini kontrol edemediğini iddia etti. Şüphelinin 'teşhir' suçundan Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan M.K. adliyeye sevk edildi.



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