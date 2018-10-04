Kadıköy'de yolda çökme: Otobüs mahsur kaldı (1)

Ali Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,()-KADIKOY Rıhtım'da yolda çökme meydana geldi.  Bu sırada yoldan geçen özel halk otobüsünün arka tekeri çukura girerken olay nedeniyle trafik felç olmuş durumda. (FOTOĞRAF)

Kadıköy'de yolda çökme: Otobüs mahsur kaldı (1)

Ali Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,()-KADIKOY Rıhtım'da yolda çökme meydana geldi.  Bu sırada yoldan geçen özel halk otobüsünün arka tekeri çukura girerken olay nedeniyle trafik felç olmuş durumda.

(FOTOĞRAF)

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