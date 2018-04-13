Kader'in cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıl hapis

ESKİŞEHİR'de ormanlık alana götürdüğü Kader Kaya'yı (17) boğarak öldürdüğü iddiası ile tutuklu yargılanan Metin Yılmaz (31), 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti ayrıca Yılmaz'a 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 13 yıl 6 ay hapis, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 9 yıl hapis cezası verdi.

Olay, 28 Temmuz 2016 tarihinde Eskişehir kent merkezine yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki Kanlıpınar Mahallesi Çamlık mevkiinde meydana geldi. Amatör fotomodellik yapan ve Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya iş görüşmesi yapmak için giden Kader Kaya'nın ormanlık alanda cesedi bulundu. Polis, cinayet şüphelisi olarak evli ve 2 çocuk babası Metin Yılmaz'ı gözaltına aldı. Kaya ile ilişkiye girmek için anlaştıklarını iddia eden Yılmaz, çıkan tartışmada genç kızı, iç çamaşırını ağzına sokarak öldürdüğünü söyledi.

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen Metin Yılmaz'ın yargılanmasına, bugün Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bugün yapılan 13'üncü duruşmada, tutuklu sanık Metin Yılmaz, "Pişmanım. Lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum. Olay sırasında benim yanımda kimse yoktu. Yalnızdım" dedi.

Öldürülen Kader Kaya'nın babası Mehmet Kaya ise mahkeme heyetinden sanığın en ağır şekilde cezalandırmasını istedi. Anne Selver Kaya da "Ben çok acı çekiyorum. Adalete güveniyorum" diye konuştu.

ANNE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Mahkeme heyeti, sanık Metin Yılmaz'ı 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca sanığa 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 13 yıl 6 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 9 yıl hapis cezası verdi.

Duruşma sonrasında Kader Kaya'nın annesi Selver Kaya baygınlık geçirdi. Anne Kaya ambulansla yakındaki Eskişehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

'KARAR MEMNUNİYET VERİCİ'

Adliye önünde basın açıklaması yapan Kadın Meclisleri grubu üyeleri, verilen kararın diğer kadın cinayetleri davalarına örnek teşkil etmesini istedi. Kader Kaya'nın avukatlarından Serdar Keleşoğlu da "Karar memnuniyet verici. Karar şöyle memnuniyet verici: Öncelikle bu ilkesel bir dava. Bunu idrak etmemiz gerekiyor. Burada bir insanlık suçu var. Sadece kadın cinayeti değil bir insanlık suçu var. Biz karardan memnunuz. Olumlu bir karar vermiştir mahkeme heyeti" diye konuştu.

Avukat Pınar Çelik Arpacı da "Mahkeme kararları memnuniyet verici olduğunda takdir ediyoruz. Bu mahkemenin kararı da gayet yerinde bir karar. Her suçun cezası verildi. Biz ama özellikle İstanbul Sözleşmesi'nin, uluslararası sözleşmenin kararda yazılmasını talep ettik. Umarım İstanbul Sözleşmesi de artık yürürlükte olur, kadın cinayetlerine bir son verilir diye düşünüyoruz" dedi.



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