Kaçırıldığı iddia edilen Burcu, kendi isteğiyle gitmiş

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE’de amcası ile birlikte yaşayan Burcu .B.’nin (15), 8 gün önce evinin önünde zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldığı iddialarıyla ilgili Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Buruc B.'nin olay tarihinden 2-3 gün sonra amcasını telefonla arayarak, evden kendi isteğiyle ayrıldığını söylediği bildirilen yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Vasisi olan amcası ile birlikte İlimiz Altunhisar ilçesi Ulukışla köyünde yaşamakta olan 01.01.2004 doğumlu B.B. nin 24.01.2019 tarihinde B.K. isimli şahıs tarafından kaçırılmış olduğu yönünde Altunhisar İlçe Jandarma Komutanlığına yapılan müracaat üzerine Bor Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Mağdur B.B. ve şüpheli B.K.'ya henüz ulaşılamamış olmakla birlikte, olayın görgü tanığı olan bir sağlık kuruluşu çalışanı tarafından mağdurun, şüphelinin sevk ve idaresindeki araca tek başına bindiği, araca binerken zorla bindiği ya da bindirildiği izlenimini veren bir halinin olmadığı beyan olunmuştur. Mağdurun olay tarihinden 2-3 gün sonra, vasisi olan amcasını telefon ile arayarak, evden kendi isteği ile ayrıldığını, herhangi bir zorlama olmadan kendi istediğiyle şüpheli ile birlikte kaçtığını beyan ettiği tespit olunmuştur."

Bor Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Çocuğun Alıkonulması' suçundan başlatılan soruşturmanın devam ettiği kaydedilen açıklamada "Şüphelinin kullanmakta olduğu telefonun sinyal aldığı baz istasyonu bilgilerinin tespiti için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı'ndan talepte bulunulmak suretiyle mağdur ve şüpheliye ulaşılmaya çalışılmaktadır. Soruşturma işlemleri titiz bir şekilde yürütülmektedir” denildi.



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