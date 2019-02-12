Kaçak silah şüphelisinin evinden cephanelik çıktı

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde ruhsatsız ve faturasız silah satışı yaptığı tespit edilen H.Y., gözaltına alındı. Şüphelinin evinde çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesi Huğlu Mahallesi'nde yaşayan H.Y.'nin ruhsatsız ve faturasız silah satışı yaptığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, H.Y.'nin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda 9 yivsiz av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 3 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 2 havalı av tüfeği, 1 kısa dipçikli tek kırma av tüfeği, 153 av tüfeği yedek parçası, 15 tabanca namlusu, 26 tabanca şarjörü ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Y.'nin sorgusunun sürdüğü, ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



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