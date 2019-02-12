Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA'nın Darende ilçesinde, jandarmanın kaçak kazı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda, suçüstü yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi kazı yaparken yakalandı. Operasyon kapsamında, bölgede yapılan aramada metal dedektörü ele geçirildi. Şüpheliler, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Kaçak kazı yaparken yakalandılar
Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA'nın Darende ilçesinde, jandarmanın kaçak kazı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda, suçüstü yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İl...
Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA'nın Darende ilçesinde, jandarmanın kaçak kazı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda, suçüstü yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.