Kaçak içki ve sigarayla yakalanan 2 kişiye 39 bin lira ceza

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta kaçak 332 şişe içki ile 220 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişiye 39 bin 374 lira para cezası kesildi.

Pazarcık'taki jandarma yol kontrol noktasından geçmek üzere olan plakası açıklanmayan araç şüphe üzerine ekipler tarafından durduruldu. Araçta arama yapan jandarma, ülkeye kaçak yollara sokulan 332 şişe içki ile 200 paket sigara ele geçirdi. Kaçak sigara ve içkilere el konulurken, araçta bulunan H.B. ve E.T.'ye 39 bin 374 lira idari para cezası kesildi.



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