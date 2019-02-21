Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ (Hatay), () - HATAY'ın Altınözü ilçesinde, içinde 11 göçmenin bulunduğu otomobille kaçmaya çalışan E.İ., polis aracına çarptı. Gözaltına alınan E.İ., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 11 kişiyi otomobiliyle Hatay merkeze götüren E.İ., polisin 'Dur' ihtiranı uymayıp, kaçmaya başladı. Önü polis aracıyla kesilen E.İ., otomobilini durduramadı. Polis aracına çarparak duran sürücü E.İ. ve otomobildeki Suriyeli 11 göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.İ. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Kaçak göçmenleri taşıdığı otomobille polis aracına çarptı
Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ (Hatay), () - HATAY'ın Altınözü ilçesinde, içinde 11 göçmenin bulunduğu otomobille kaçmaya çalışan E.İ., polis aracına çarptı. Gözaltına alınan E.İ., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Suriye'den...
Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ (Hatay), () - HATAY'ın Altınözü ilçesinde, içinde 11 göçmenin bulunduğu otomobille kaçmaya çalışan E.İ., polis aracına çarptı. Gözaltına alınan E.İ., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.