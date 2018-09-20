Kabataş Erkek Lisesi'nde yangın (5)

Zeki GÜNAL - Özgür EREN - Ramazarn EĞRİ - Hakan KAYA-İSTANBUL,()

BEŞİKTAŞ'TA Kabataş Erkek Lisesi'nin bahçesindeki sinema salonunun çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Beşiktaş'ta Kabataş Erkek Lisesi'nin bahçesindeki sinema salonunun çatısında saat 16.20 sıralarında yangnı çıktı. Tadilat çalışmaları sırasında çıkan yangına müdahale için Beşiktaş, Beyoğlu, İstinye ve Şişli itfaiye ekipleri sevkedildi. Yangının ilk anları kamerasına saniye saniye yansıdı. Anadolu yakasında da görüntülendi. Yangın nedeniyle Çırağan Caddesi trafiğe kapatıldı. Yolda trafik younluğu oluştu. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışması devam ediyor.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "Kabataş Erkek Lisesi'nin bahçesinde tadilat halindeki 3 katlı sinema salonunun çatısında yangın çıktı. Yangına Beşiktaş, Beyoğlu ve İstinye itfaiyeleri müdahale ediyor. Olay yerine Kadıköy itfaiye ekipleri de sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı." denildi. Yangın nedeniyle okul ve öğrenciler açısından risk bulunmadığı da bildirildi.

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