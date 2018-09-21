Jandarmayı görünce çalmak istedikleri armutları ve aracı bırakıp kaçtılar

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bahçeden armut çalmaya gelen hırsızlar, jandarmayı görünce topladıkları meyvelerle kullandıkları otomobili bırakıp kaçtı.

İnegöl'ün Yeniceköy Mahallesi'nde, Salim Arı'ya ait armut ağaçlarının bulunduğu bahçeye 16 NA 729 plakalı otomobil ile gelen hırsızlar, topladıkları armutları poşetlere doldurdu. Bu sırada hırsızları gören vatandaşların haber vermesiyle jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Jandarmayı fark eden hırsızlar, topladıkları armutlarla aracı bırakıp kaçtı. Jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyerek hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.



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