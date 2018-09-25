Jandarmaya mukavemette bulunan 2 kişi tutuklandı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, kavgaya müdahale eden jandarma ekibine mukavemette bulunduğu için gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Nizip'in Gevence Mahallesinde dün gece 2 grup arasında kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, tarafları birbirinden ayırdı, bazı kişiler gözaltına alındı. Olayın ardından kavgaya karışanların yakınları, İlçe Jandarma Komutanlığı önüne geldi. Buradaki kalabalık, gözaltına alınan şüphelilerden birisinin kendilerine verilmesini isteyerek jandarma ekipleriyle tartıştı. Takviye ekiplerin gelmesinin ardından jandarma, kendisine mukavemette bulunan B.S.K., M.Y., Y.K. ve N.K.'yi gözaltına alındı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen Y.K. ve N.K. serbest bırakılırken, gönüllü güvenlik korucusu olduğu öğrenilen B.S.K. ile M.Y. tutuklandı.

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