Jandarmadan narkotik köpekli denetim

ESKİŞEHİR'de jandarma ekipleri, aralarında okul servis araçlarının da bulunduğu araçlarda, narkotik köpeği 'Entel'in de katılımıyla arama yaptı.İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, okul servis araçlarını tek tek durdurarak sürücülerin belgelerini kontrol etti. Ekipler, araç içlerini narkotik köpeği Entel'le birlikte aradı. Ekipler daha sonra okul, yurt, kurs binaları çevresi, paklar ve metruk binalarda uyuşturucu madde satanlara ve çocuk istismarcılarına yönelik çalışma yaptı.İl Jandarma Komutanlığı'nda konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:"İcra edilen faaliyet kapsamında park, mesire ve piknik alanları, göl, gölet ve sulama karalarının bulunduğu bölgede, internet kafe, oyun alanları, kahvehaneler, metruk binalar ile çocukların sıklıkla bulunduğu cadde ve sokaklar olmak üzere 112 bölgede kontroller yapıldı. Uygulamada 774 şahıs ile 121 okul servisi, 489 aracın sorgusu ve kontrolü yapılıp 7 araç hakkında idari yaptırım uygulandı. Çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde hayatlarını devam ettirmeleri için emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik bu tür faaliyetlere aralıksız olarak devam edilecektir."

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