Jandarmadan huzur operasyonu

İZMİR'de, jandarmanın il genelinde yaptığı huzur operasyonu kapsamında hakkında arama kararı bulunan 6 kişi yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş, terör, narkotik ve trafik suçlarının engellenmesine yönelik olarak, il genelinde huzur operasyonu gerçekleştirdi. Kimlikleri sorgulanan 5 bin 756 kişiden, hakkında arama kararı bulunan 6 kişi yakalandı. Denetlenen 2 bin 827 aracın 21'i eksiklikleri nedeniyle trafikten men edilirken, bu araçlara toplamda 4 bin 652 TL para cezası kesildi.

Jandarmadan yapılan açıklamada, her türlü suç ve suçluyla mücadeleye kararlılıkla devam edileceği bildirildi.



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