Jandarma’dan emniyet kemeri uyarısı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), () - BURSA’nın İnegöl ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada emniyet kemeri takmayan sürücülere cezai işlem uygulanırken emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda İnegöl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yol güvenliğini sağlamak, emniyet kemerine dikkat çekmek ve aranan suçluların yakalanmasına yönelik asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulama kapsamında durdurulan otomobillerde emniyet kemeri takmayan sürücülere cezai işlem uygulanırken emniyet kemerinin önemi de anlatıldı.

Asayiş, Trafik, Motosiklet, JASAT timleri olmak üzere 46 Jandarma personelinin katıldığı uygulamada 36 umuma açık işyeri kontrol edilirken, 466 şahsın bilgileri sorgulandı. Hakkında yakalama emri bulunan 3 şahıs ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler tarafından durdurulup sorgulanan 143 araçtan 3'ü trafikten men edildi.

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