Jandarma ve MİT'ten FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Mehmet İNAN/BURSA, () - BURSA İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Daire Başkanlığı ekiplerince FETÖ/PDY'nin TSK içindeki 'mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 6 askeri personel gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün TSK içindeki 'mahrem yapılanması'na yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Daire Başkanlığı ekipleri, bugün Bursa merkezli 5 ilde operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, hala görevde olan 6 askeri personel gözaltına alındı. Şüpheliler, Bursa'ya getirilerek, İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguya alındı.