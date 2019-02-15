İznik'te kaçak kazı yapan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı 

BURSA'nın İznik ilçesinde dozerle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.Olay, Pazartesi günü kırsal Elbeyli Mahallesi’nde meydana geldi. 9 kişi göre kaçak kazı yapmak için TIR’a yükledikleri dozerle su deposu mevkiine geldi. Şüpheliler jandarmanın düzenlediği operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında ‘kaçak kazı yapmak’ suçundan işlem yapılan A. T. (52), A. A. (64), Y. T. (53), Z. A. (41), T. S. (41), H. K. (42), E. T. (26), A. T. (42) ve M. T. (46) adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A. A. ve M.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 kişi serbest bırakıldı.

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