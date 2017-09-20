Galeriler Videolar
İstanbul 37°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
105324
ALTIN
146.492
DOLAR
3.4717
STERLİN
4.7065
EURO
4.1649
Şerit ihlali yapıp markete daldı: 3 yaralı
Şerit ihlali yapıp markete daldı:...
Sahte kimlik düzenleyip cep telefonu aldılar
Sahte kimlik düzenleyip cep telefonu...
Alkol alıp kardeşine kızdı, cama yumruk atıp öldü
Alkol alıp kardeşine kızdı, cama...
Türk ve Suriyeli toplam 500 sayacı ayaklandı!
Türk ve Suriyeli sayacılar ayaklandı!
İstanbul Ayağaza'da yangın paniği Otobüs ve minübüsler yanıyor !
İstanbul Ayağaza'da yangın !

İzmit'te trafik kazası: 3 yaralı

İzmit'te öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

20 Eylül 2017 Çarşamba 15:55
İzmit'te trafik kazası: 3 yaralı

Kaza öğle saatlerinde Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Selim yönetimindeki 41 EG 179 plakalı otomobil, kaza anında orada bulunan kişilere göre sollama yaptığı sırada karşı şeritten gelen Türkan Öztürk’e ait 41 AG 372 plakalı otomobille çarpıştı.
 
Çarpmanın şiddetiyle otomobiller kaldırımın üstüne çıkarak durabildi. Olayı gören vatandaşların anında  polisi ve 112'yi arayarak yardım istedi. Kazada Hasan Selim, Türkan Öztürk ve henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişi daha yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Figen Yüksekdağ'ın Şanlıurfa ve Ankara'daki davaları birleştirildi
Figen Yüksekdağ'ın Şanlıurfa ve Ankara'daki davaları birleştirildi
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Kayseri'de 66 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kayseri'de 66 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Hırsızların rahatlığı pes dedirtti!
Hırsızların rahatlığı pes dedirtti!
112 Acil Servis'e gelen aramaların sadece yüzde onu doğru!
112 Acil Servis'e gelen aramaların sadece yüzde onu doğru!
Bakan Soylu Hatay'da güvenlik zirvesi yaptı
Bakan Soylu Hatay'da güvenlik zirvesi yaptı
Lastik bottan yaşama tutunmak: 44 Suriyeli yakalandı
Lastik bottan yaşama tutunmak: 44 Suriyeli yakalandı
Boynundaki şalı go-kart aracının lastiğine dolanan hemşire, ölümden döndü
Boynundaki şalı go-kart aracının lastiğine dolanan hemşire, ölümden döndü
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim