İzmit'te trafik kazası: 3 yaralı

Kaza öğle saatlerinde Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Selim yönetimindeki 41 EG 179 plakalı otomobil, kaza anında orada bulunan kişilere göre sollama yaptığı sırada karşı şeritten gelen Türkan Öztürk’e ait 41 AG 372 plakalı otomobille çarpıştı.



Çarpmanın şiddetiyle otomobiller kaldırımın üstüne çıkarak durabildi. Olayı gören vatandaşların anında polisi ve 112'yi arayarak yardım istedi. Kazada Hasan Selim, Türkan Öztürk ve henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişi daha yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

