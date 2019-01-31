İzmit'te silahlı kavga: 2 yaralı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()-İZMİT'te, 2 aile arasında çıkan kavgada Mecnun T. ile eşi Miyaser T. vurularak, yaralandı.

Olay, İzmit Tavşantepe Mahallesi Kumlu Sokak'ta meydana geldi. Aynı sokakta yaşayan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine F.Ö. ve eşi V.Ö. evden aldıkları tüfek ile diğer ailenin üzerine ateş açtı. Mecnun T. ile eşi Miyaser T. vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. F.Ö. ve eşi V.Ö. ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mecnun T. ile Miyaser T. hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan F.Ö. ve V.Ö.'yü yakalanmak için çalışma başlattı.

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