İzmit'te fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

KOCAELİ'de polis ekiplerinin yaptığı fuhuş operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı.İzmit Karabaş Mahallesi'nde 2 farklı adreste fuhuş yapıldığı bilgisini alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, dernek adı altında masaj salonu olarak hizmet veren ilk adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskında işyerini kiraladığı ve fuhuş için aracılık yaptığı öğrenilen D.D. (36) isimli kadın ile Ö.C. (45), M.B. (29) ve E.Z. (24) isimli kadınlar gözaltına alındı. Fuhuşa yer temin ettiği ve aracılık yaptığı belirlenen D.D. isimli kadın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken diğer kadınlar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.Karabaş Mahallesi'nde düzenlenen bir diğer operasyonda ise, polis ekipleri fuhuş yapıldığını tespit ettikleri bir eve baskın düzenledi. Operasyonda fuhuşa yer temin ettiği ve aracılık yaptığı belirlenen B.G.(44) ile Özbekistan uyruklu oldukları öğrenilen K.D. (34) ile M.O. (29) isimli kadınlar gözaltına alındı. Özbekli kadınlar ifadelerinin ardından sınır dışı edilirken, B.G. ise emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.FOTOĞRAFLI