İzmit'te cezaevi firarisi yakalandı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, hakkında 'hırsızlık' suçundan 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, cezaevi firarisi Samet K. (27), polis ekiplerince yakalandı.

İzmit Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, hakkında çeşitli hırsızlık suçlarından 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Kandıra T Tipi Yarı Açık Cezaevi'nden firar ettiği öğrenilen Samet K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Samet K.'nin Gültepe Mahallesi'ndeki evde olduğu belirlendi. Eve baskın düzenleyen ekipler, Samet K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Samet K., cezaevine gönderildi.



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