İzmir’de aranan 426 kişi yakalandı

İZMİR’de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 426 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-18 Nisan tarihleri arasında kent genelinde...

İzmir’de aranan 426 kişi yakalandı
İZMİR’de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 426 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-18 Nisan tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 17 bin 292 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 426 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında 14 şüphelinin de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında arandığı ortaya çıktı. Ekipler 534 araç ile 297 motosikleti inceledi. Denetimlerde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 50 mermi, 1 kurusıkı tabanca, 3 pompalı tüfek 334 gram esrar, 12 gram kokain ve 133 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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