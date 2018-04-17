İzmir’de aranan 426 kişi yakalandı

İZMİR’de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 426 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-18 Nisan tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 17 bin 292 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 426 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında 14 şüphelinin de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında arandığı ortaya çıktı. Ekipler 534 araç ile 297 motosikleti inceledi. Denetimlerde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 50 mermi, 1 kurusıkı tabanca, 3 pompalı tüfek 334 gram esrar, 12 gram kokain ve 133 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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