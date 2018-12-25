İzmir’de aranan 288 kişi yakalandı

İZMİR’de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde bir hafta boyunca yapılan denetimlerde farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 288 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 17-23 Aralık tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. 17 bin 807 kişinin kimlik sorgusu yapılan denetimlerde haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 288 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasındaki 3 şüphelinin ise Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında arandığı ortaya çıktı.

Denetimlerde ayrıca 578 araç ve 326 motosiklet incelendi. 3 ruhsatsız tabanca, 4 pompalı tüfek, 5 ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 18 mermi, 288 gram esrar, 2 gram kokain, 3 gram eroin, 106 uyuşturucu hap ve 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kumar oynatılan 11 işyeri ile 419 şüpheli hakkında da adli ve idari işlem uygulandı.

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