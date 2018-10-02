İzmir’de aranan 206 kişi yakalandı

İZMİR'de, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranan 206 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 24- 30 Eylül günlerinde, İzmir genelinde denetim yaptı....

İzmir’de aranan 206 kişi yakalandı
İZMİR'de, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranan 206 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 24- 30 Eylül günlerinde, İzmir genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 14 bin 786 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, farklı suçlardan aranan 206 kişi yakalandı. Şüpheliler arasındaki 15 kişinin, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında arandığı ortaya çıktı. Ekipler, ayrıca 267 motosikleti inceledi, 2’sinin çalıntı, birinin ise hacizli olduğu belirlendi. Denetimlerde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 64 mermi, 1 kurusıkı, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 127 gram esrar ve bonzai, 3 gram kokain, 1 gram eroin ve 48 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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