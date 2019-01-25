İzmir'deki bombalı saldırıların davasında sonraki celse karar açıklanacak

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'de, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı binası, MHP Çamdibi İrtibat Bürosu ile Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne ses bombalı saldırı düzenleyen ve Buca'da polisle çatışmaya giren terör örgütü MLKP üyesi Deniz Aytaç'ın (23) yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Davanın sona erdiğini belirten mahkeme heyeti, kararın sonraki celse açıklanacağını belirtti.

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı binasına, 2015 yılında ses bombasıyla saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu. Daha sonra MHP Çamdibi İrtibat Bürosu ve Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne yine ses bombalı saldırı düzenlendi. Bu saldırıda da 2 binada hasar meydana geldi. Buca'da ise devriye görevi yapan polis ekibine ateş açıldı. Polis memurları, aracın camlarının kırılması ve kendilerine isabet etmesi nedeniyle hafif yaralandı. Soruşturma kapsamında, saldırıları gerçekleştirdiği iddiasıyla terör örgütü MLKP üyesi Deniz Aytaç, elindeki poşette dipçiksiz otomatik silah, tabanca ve el bombasıyla yakalandı. Aytaç'a yardım ettiği tespit edilen bir kişi ise kaçarak, izini kaybettirdi. Tutuklanan Aytaç hakkında, ömür boyu hapis ve 30 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına, Deniz Aytaç ve sanığın avukatı katıldı. Savunmasını yapan sanık Aytaç, Buca'da devriye görevinde bulunan polislere ateş etmesi konusunda, kendisini öldürme amaçlı ateş ettikleri için karşılık verdiğini öne sürdü. Sanık Aytaç, hakimin "Bombalı eylemleri sen mi yaptın?" sorusu üzerine "İddianamede yer alan 'terör örgütü MLKP' ifadesini kabul etmiyorum. Bombalı eylemleri ben yaptım ya da yapmadım, diyemem; çünkü o eylemleri partimiz yapmıştır ve üstlenmiştir. Ben zaten 'şehir gerillası'yım. Buca'da polisler bana öldürmek için ateş etti. Ben de aynı şekilde karşılık verdim. Mahkemenin de iktidar baskısı altında olduğunu düşünüyorum. Talimatlara göre karar vereceğiniz açıkça bellidir" dedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin 3 yıldır tutuklu bulunduğunu belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, davanın bittiğini, uzun süren savunmalar nedeniyle kararın sonraki celse açıklanacağını belirterek, duruşmayı erteledi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Deniz Aytaç hakkındaki karar, 22 Şubat'ta açıklanacak.

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