İzmir'deki bombalı saldırıların davasına devam edildi

İZMİR'de, 3 yıl önce, Ak Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı binası, MHP Çamdibi İrtibat Bürosu ile Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne ses bombalı saldırı düzenleyen ve Buca'da polisle çatışmaya giren terör örgütü MLKP üyesi Deniz Aytaç'ın (23) yargılandığı davaya devam edildi.

Ak Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı binasına 2015 yılında ses bombasıyla saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar oluştu. Daha sonra MHP Çamdibi İrtibat Bürosu ve Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne yine ses bombalı saldırı düzenlendi. Bu saldırıda da iki binada maddi hasar oluştu. Buca'da ise devriye görevi yapan polis ekibine uzun namlulu silahla ateş açıldı. Polis memurları aracın camlarının kırılması sonucu yaralandı. Üç olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, saldırıları gerçekleştirdiği iddiasıyla terör örgütü MLKP üyesi Deniz Aytaç, elindeki poşette dipçiksiz otomatik silah, bir tabanca ve el bombasıyla yakalandı. Aytaç'a yardım ettiği tespit edilen bir kişi ise kaçarak izini kaybettirdi. Tutuklanan Aytaç hakkında ömür boyu hapis ve 30 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Deniz Aytaç ve sanığın avukatı katıldı. Sanık avukatı, müvekkilinin 3 yıldır tutuklu olduğunu belirterek, tahliye talebinde bulundu. Duruşma savcısı, sanık avukatının talebini reddederek, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti, savcının talebini kabul etti ve sanığın yakalandığı evde yapılan polis aramasının görüntülerinin ilgili şubeden istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



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