ARIZA GİDERİLDİ, TRAMVAY SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ
İzmir'de elektrik bağlantılarından birinin kopması nedeniyle Halkapınar- Üçkuyular arasında durdurulan tramvay seferleri, arızanın giderilmesiyle geç saatlerde normale döndü.
İzmir'de tramvayın elektrik bağlantısı koptu, seferler aksadı (2)
ARIZA GİDERİLDİ, TRAMVAY SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ İzmir'de elektrik bağlantılarından birinin kopması nedeniyle Halkapınar- Üçkuyular arasında durdurulan tramvay seferleri, arızanın giderilmesiyle geç saatlerde normale döndü.
ARIZA GİDERİLDİ, TRAMVAY SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ
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