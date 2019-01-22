İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Davut CAN/İZMİR , () - İZMİR'in Gaziemir ilçesinde polisin yaptığı operasyonda, Bizans ve çeşitli İslam devletlerine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.A.'nın (42) tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. S.A.'nın evine operasyon düzenleyen ekipler Bizans ve çeşitli İslam devletlerine ait 66 gümüş sikke, 18 bronz sikke, 1 pişmiş topraktan yapılmış yuvarlak obje, 1 pirinçten yapılmış, üzerinde İsa heykelciği olan haç, 1 pişmiş topraktan yapılmış kap, 1 bronzdan yapılmış silindir şeklinde işlenmiş obje, 1 pirinçten yapılmış ve baş kısmında insan figürü olan obje ele geçirdi. Gözaltına alınan S.A.'ya işlem yapılırken, emniyetten yapılan açıklamada, "İlimiz genelindeki tüm kaçakçılık suçlarıyla mücadelemiz en üst düzeyde sürecektir" denildi.



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