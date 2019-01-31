İzmir'de PKK operasyonu: 14 gözaltı

Davut CAN / İZMİR, ()İZMİR'de, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandası yaptıkları ve örgüt sempatizanlarına moral vermeye çalıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ile 1'i kurusıkı olmak üzere 2 tabanca ve 20 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI