İzmir'de, kaçak tütün operasyonu

İZMİR'de, polisin düzenlediği operasyonlarda, 2 bin 100 paket kaçak sigara, tütün dolu 49 bin 180 makaron ve yaklaşık 61 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.Ülke genelinde, terör örgütlerinin gelir kaynağı olan tütün ve tütün ürünlerini satanlara yönelik olarak eş zamanlı gerçekleştirilen Duman-6 operasyonu kapsamında, İzmir'de de 9 ilçede toplam 34 işyerinde arama yapıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 66 polisin katılımıyla gerçekleştirdiği operasyonlarda, 2 bin 100 paket kaçak sigara, tütün dolu 49 bin 180 makaron ve yaklaşık 61 kilo kıyılmış tütün, yaklaşık 9,5 kilo kaçak çay ve 67 paket nargile tütünü ele geçirdi. Operasyon kapsamında 13 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

FOTOĞRAFLI