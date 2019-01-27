İzmir'de iki grup kavga etti: 1 ölü, 6 yaralı

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Polis olaydan sonra kavgaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, gece saatlerinde Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup yolda karşılaştı. Gruplar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sıra büyüdü. İki grup birbirine pompalı tüfek, silah, bıçak ve sopalarla saldırdı. Kavgayı gören çevredekiler ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Kavgada iki gruptan 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan M.B. (40) kurtarılamadı. Olayı duyup hastane önüne gelen yaralıların arasında da gerginlik yaşandı. Polis olayların burada devam etmemesi için geniş güvenlik önlemi aldı. Diğer yaralıların hastanede tedavisi sürürken, M.B.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olaydan sonra kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, olayda yaşamını yitiren M.B.'yi kimin öldürdüğünün belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

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