İzmir'de hasta nakil ambulansı kaza yaptı: 5 yaralı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, kontrolden çıkan hasta nakil ambulansının yol kenarındaki çimenlik alana devrildiği kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Altınyol'da meydana geldi. Konak'tan Karşıyaka yönüne giden 35 NEL 01 plakalı, Aliağa Belediyesi'ne ait hasta nakil ambulansı, adı öğrenilemeyen sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yol kenarındaki çimenlik alana devrildi. Kazada, ambulans sürücüsü ile diğer 4 sağlık personeli yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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