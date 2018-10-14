İzmir'de göçmenlerin bulunduğu kamyon devrildi (1)

İZMİR, ()- İZMİR'de, sabah erken saatlerde, kasasında düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyon, havalimanı kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına devrildi. Kamyon ters dönerken, kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans, arama ve kurtarma ekibi sevk edildi.



