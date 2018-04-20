İzmir'de FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında Büyük Birlik Partisi (BBP) İzmir eski İl Başkanı İ.G.'nin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, farklı meslek gruplarından 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, örgütün deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında BBP İzmir eski İl Başkanı İ.G.'nin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bazılarının, örgütün kriptolu haberleşme sistemi ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilirken, arama yapılan adreslerdeki bilgisayarlar ile dijital materyallere de el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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